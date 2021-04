Dvouletý Artur trpí vzácnou nemocí, kterou má na světě 27 dětí. U nás je jediný

Těhotenství i porod proběhly u paní Renaty v pořádku, tudíž dlouho nikdo nechtěl věřit, že by Arturek mohl být nemocný. Už po dvou dnech v porodnici si ale maminka začala všímat, že s miminkem není něco v pořádku, protože odmítalo kojení. Lékaři za tím viděli jen špatnou techniku kojení a maminku přesvědčovali, že chlapeček je zdravý a ona jen zbytečně plaší.

S nedůvěrou se maminka setkala i po dvou a půl měsících, kdy už byla stoprocentně přesvědčená, že s Arturem opravdu není něco v pořádku. Pediatričku proto poprosila o další vyšetření v nemocnici. Ta jí sice napsala žádanku do nemocnice, ale s velkým despektem.

Konečná diagnóza obrátila život celé rodiny vzhůru nohama. Prognózy nejsou nikterak dobré, situaci navíc ztěžuje i velmi malé množství informací o samotné nemoci, kterou na světě trpí jen 27 dětí. Nikdo tedy neví, jak bude život malého Artura vypadat do budoucna.

„Může tu s námi být rok, může tu s námi být deset let. Hlavně ať je mezi námi, je šťastný a nemá bolesti,“ přeje si maminka.

Osmnáct hodin denně musí být na plné parenterální výživě, to znamená výživě, která je podávána přes zavedený centrální žilní katetr přímo do krevního řečiště, tedy mimo trávicí trakt. Na podávání léků má pak zavedenou výživovou sondu přímo do tenkého střeva.