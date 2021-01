Děti nikdy nechtěla, má dvě nevlastní. Ve vztahu k nim udělala řadu chyb

„Když jsem se poprvé setkala se svým budoucím manželem, řekla jsem mu, jak vnímám celou situaci ohledně dětí. Byl s tím v pohodě, i když mi ukazoval fotku svých dcer. Když jsme se poprvé viděli, netušili jsme, že se do sebe zamilujeme, a tak jsme k sobě byli naprosto upřímní a nijak jsme to neřešili,“ popisuje začátek své role nevlastní matky pro server Yourtango.

Jenže vše se změnilo a Amanda, která děti nikdy nechtěla, se nakonec provdala za muže, který má hned dvě. Jediné, co ji utěšovalo, byl fakt, že dívky trávily většinu času s matkou v jiném státě. To pro ni bylo útěchou. Jak se ale ukázalo, ne tak velkou, jak by si přála.

„Celá ta situace je pro mě stále nová, vše řeším metodou pokus a omyl… a většinou jde o omyl. Jsme svoji více než rok a já se s celou situací stále neumím nějak vyrovnat. I když jsou u nás holky jen občas, je to pro mě náročné,“ popisuje své pocity „novopečená“ matka.

Jak přiznává, za dobu coby nevlastní matka sama dokázala udělat ve vztahu k nevlastním dcerám řadu chyb, které její manželství příliš nezjednodušují.

Myslela jsem, že můžu děti ignorovat

„Uvědomuji si, že vypadám jako ďábelská matka, ale opravdu jsem si to myslela. Vzhledem k tomu, že jsme půl roku v New Yorku a děti s matkou ve Francii, mi to nepřišlo nijak dramatické. Dokonce i když jsme byli v Paříži, moc jsem se s dětmi nepotkávala, takže mě to nijak netrápilo,“ popisuje svou situaci.

Jenže nevzala v potaz svého manžela a jeho pouto s dětmi. Jeho pozitivní i negativní vlastnosti, které chtě nechtě ovlivní i ji, takže jeho děti rozhodně jen tak ignorovat nemůže.

Kamarádka místo matky

„Jsem o více než deset let mladší než manžel a starší dceři je téměř osmnáct. Proto jsem si myslela, že ve vztahu k ní zvolím spíše kamarádský přístup než mateřský. Že spolu můžeme zajít na oběd, mluvit o klucích, sexu a tak. Jenže to jsem se pěkně spletla,“ dodává.

Snažila jsem se koupit jejich náklonnost

Ve chvíli, kdy Amanda zjistila, že děti svého muže ze svého života jen tak „nedostane“, snažila se získat jejich pozornost. Ovšem ne zrovna dobrým způsobem.

„V jednu chvíli jsem využila toho, že jsem na tom finančně lépe než jejich matka, a rozhodla se toho využít. Zvala jsem starší dceru na drahé obědy, oběma kupovala věci, které chtěly, věci, které ve skutečnosti vůbec nepotřebovaly. Jenže jsem si je nezískala. Až pozdě jsem zjistila, že si jejich důvěru a náklonnost takto koupit nemůžu. A že matka pro ně bude vždy na prvním místě,“ vysvětluje své životní „omyly“.

Zlobilo mě, že se musím dělit o manžela

Jak Amanda neochotně přiznává, nerada se s někým o něco dělila, už jako malé dítě. Představa, že se musí o svého muže dělit s jeho vlastní krví, tak pro ni byla poměrně děsivá.

„Můj manžel je skvělý, vždy dokáže svůj čas rozdělit mezi všechny ženy ve svém životě. Jenže moje sobeckost to dlouho neviděla. Až po čase mi došlo, že se s tím musím vypořádat já, ne on.“

Hádky kvůli jeho ex

„Teď už je to lepší, ale dříve byla manželova bývalá žena mou noční můrou. Naprosto mě vytáčela. Chtěla nám překazit svatbu, nechtěla u sebe mít děti, když jsme jeli na líbánky, pronásledovala mě na Facebooku a tak dále. Prostě dělala věci, které mě vytáčely. Tolik, že to ovlivnilo i můj vztah s manželem. Hodiny jsme se hádali kvůli ženě, která bývala součástí jeho života. Nyní už je to lepší, ale pořád jsou chvíle, kdy mě její existence vytáčí.“

Nikdy jsem netušila, jak těžké to bude

Jak Amanda přiznala, snažila se zpočátku děti svého muže ignorovat. Jen že to jednoduše nejde. Sama sobě tím navíc celou situaci ztížila.