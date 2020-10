Děti by si měly projít vlastním neúspěchem

Neúspěch patří k životu stejně jako úspěch. I díky prvotnímu nezdaru nakonec mnohdy dokážeme to, co opravdu chceme. To samé platí i pro děti, respektive jejich rodiče, kteří by své potomky měli občas nechat jít svou vlastní cestou, i když je na ní čeká občas vlastní selhání.