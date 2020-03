Aby mladá hasička s cystickou fibrózou nemusela do nemocnice, potřebuje přístroj na odhlenění

Cystická fibróza postihuje dýchací a trávicí ústrojí. Projevuje se opakovanými infekcemi dýchacích cest, které způsobují postupné poškození plic. Kvůli oslabené imunitě musí Klaudie neustále nosit přes ústa roušku, při každém jídle polykat trávicí enzymy v tabletách a často musí na přeléčení antibiotiky do nemocnice, které může trvat až tři týdny.

Přes to všechno se snaží žít Klaudinka stejný život jako její „zdraví” kamarádi. Jakmile jí to zdravotní stav dovolí, ráda jezdí na kole, chodí do školy a je i aktivní členkou sboru dobrovolných hasičů.