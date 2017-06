Spinner - hračka, která pobláznila svět

Už se stalo vcelku tradicí, že se jednou za čas na trhu objeví hračka, která se u dětí z celého světa stane díky sociálním sítím a video kanálům naprostým hitem. A kdo ji nemá, jako by nebyl. Před lety to byla antistresová hračka Powerball, naposledy gumičky, ze kterých si každý mohl uplést cokoli, letos je to Fidget spinner. Původně antistresová pomůcka, se kterou si dnes hrají děti od předškoláků po vysokoškoláky, včetně dospělých.