Zdravotní sestra z Ukrajiny přijela před třemi lety s rodinou do Česka za novým životem

Halyna chtěla být odmalička zdravotnicí. Poté, co vystudovala obor porodní asistentka, se s rodinou rozhodla odjet do zahraničí. Když hledala pracovní nabídky, zaujalo ji Česko, které ukrajinským sestrám nabízelo kurzy češtiny, pomoc s doklady i možnost přijet s rodinou.

„Vnitřně je ten pocit hodně nepříjemný. Snažím se na to nemyslet, ale to nejde,“ říká smutně s tím, že díky bohu všichni členové její rodiny jsou naživu.

Kolegyně Halynu nominovaly do soutěže Anděl mezi zdravotníky. „Přemýšlela jsem, za co jsem si to zasloužila. Kolegyně říkaly, že si to zasloužím, protože jsem to všechno zvládla, i když to nebylo jednoduché a také jsem pracovala na ambulanci v době, kdy byly nemocnice plné pacientů s koronavirem. Jsem ráda, že tady pracuji,“ říká dojatě.