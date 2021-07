Zdravotní laborantka pracuje v oboru přes padesát let. Na důchod nepomýšlí

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pracuje v laboratoři již 31. rokem, předtím působila dvacet let v psychiatrické nemocnici. Přestože je Janě Farkačové již 74 let, stále plně pracuje jako zdravotní laborantka. Do důchodu se prý vůbec nechystá, naopak hodlá učit budoucí laboranty. Její celoživotní práci ocenil projekt Anděl mezi zdravotníky, je jedním z finalistů.