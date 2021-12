Tradice a rituály stmelují rodinu nejen o Vánocích

Mimochodem, je pěkné, když jednotliví členové rodiny mají právě na Štědrý den „své“ rituální úkoly - ten zdobí stromek, onen zas tradičně aranžuje mísy, protože ho to baví a jde mu to, jiný peče štrúdl, děti mohou být tradičně vyznamenány funkcí předčítačů jmenovek a vzkazů na dárcích pod stromečkem.

Co dál? Zlaté prasátko, koledy pod stromečkem, odlévání olova, lodičky ze skořápek ořechů, házení střevícem, krájení jablek. Na Boží hod hostina a příjemné lenošení, rodinné návštěvy a procházky na Štěpána, novoroční čočka a společný slavnostní oběd - no vždyť to všichni známe a každý jistě máme v srdci nějakou vlastní milou představu, jak by tyto zvyky měly v našem podání vypadat.