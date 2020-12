Šperk – dárek, který vykouzlí úsměv na tváři každé ženě

Když přišel starý klenotník jednoho zamračeného odpoledne na audienci k princezně Dianě, byl překvapen. Věděl, že královská rodina má přístup ke šperkům nedozírné hodnoty, které dědí už tisíce let. Nechápal, co mezi nimi mohlo natolik chybět, že by to princezna postrádala.