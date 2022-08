Samoživitelce se třemi dětmi onemocněla maminka. Ráda by pomohla, ale je to nad její možnosti

„Maminka už jednou prodělala rakovinu prsu, ale vyléčila se z ní. Na kontrole po dvou letech od léčby jí ale lékaři našli nález na játrech. Přestože všichni do poslední chvíle věřili, že nepůjde o rakovinu, testy to bohužel potvrdily. Mamince byla diagnostikována rakovina slinivky, která se již rozšířila do jater a v podstatě i do celého těla,“ svěřila se se slzami v očích paní Stanislava s tím, že lékaři její matce dávají jen pár měsíců života.