Přinesou samé dvojky na snubním prstýnku štěstí?

„22. února je den, který odstartuje změny k lepšímu. Měly by se měnit mezilidské vztahy, i partnerské. V případě 22. 2. 2022 dává numerologický součet trojku, tak to je dobré. Manželé budou v životě vzájemně pro sebe. Je to hodně vztahové datum,“ míní numeroložka.