Neodkládejte nákup školní výbavy. Na co nezapomenout

Pokud vaše dítko vstupuje úderem září do první třídy, pak jste nejspíš dostali rozsáhlý seznam potřeb, kterými musíte potomka vybavit. Jenže často už chybí doporučení, jak například vybrat aktovku nebo penál.

Ostatně takové rady se vám budou hodit, pokud novou školní výbavu pořizujete i odrostlejšímu školákovi.

Batoh, nebo aktovku?

Naprostým základem je samozřejmě již zmíněná školní aktovka nebo školní batoh. Ačkoli můžete s klidným srdcem zvolit, který typ se vám (nebo vašemu dítěti) bude líbit více, obecně se pro mladší školáky doporučuje aktovka, a to především kvůli pevnému „tělu“ a přehlednějšímu členění. To ale neznamená, že neexistují i školní batohy pro prvňáčky nebo že s jejich nákupem uděláte chybu.

U aktovky i batohu hlídejte především hmotnost, u které platí, že čím nižší, tím lépe. Pamatujte, že školní aktovka pro prvňáčka by neměla být těžší než 1,2 kilogramu.

Velikost „zavazadla“ rovněž přizpůsobte výšce a také konstituci dítěte. Platí, že jak aktovka, tak i batoh by měly mít vyztužená, dobře odvětraná a anatomicky tvarovaná záda – a to nejen pro malé školáky, ale i pro ty odrostlejší (i když budou možná protestovat, pamatujte, že jejich páteř je stále ve vývinu). Kromě vyztužených zad u batohu hlídejte také pevné dno.

01_srpen_Zbozi_Skolni vybava_1

Zkontrolujte také vnitřní dělení aktovky či batohu – měly by mít dostatek kapes a přihrádek, aby dítě vždy našlo vše, co potřebuje. Co se vnějšího „obalu“ týče, pak pohlídejte nejen barevné provedení, případně motiv (o tom ostatně může rozhodnout i váš školák), ale také bezpečnostní reflexní prvky a svrchní materiál aktovky či batohu. Ten by měl být dostatečně pevný, aby vydržel i méně šetrné zacházení, a také nepromokavý.

Jako rodič pak jistě oceníte i materiál nenáročný na údržbu.

Co dovnitř

Pomineme-li sešity, obaly a další vybavení, které máte napsané na seznamu od školy a u kterého si nemůžete dovolit příliš popustit uzdu své fantazii, pak na vašem výběru závisí například školní penál. Který bude pro vaše dítě nejlepší?

Máte-li doma prvňáčka, sáhněte po pevném, klasickém penálu, který bude pro malého školáka přehlednější než například penál ve tvaru pouzdra, ve kterém bude neustále „přehrabovat“ (takový se hodí pro starší děti).

Co se velikosti týče, měl by být penál dostatečně prostorný, aby se do něj vešly všechny předepsané psací potřeby, ale neměl by zabírat polovinu aktovky. Především větší děti jistě ocení třípatrový penál, u těch menších volte spíše dvoupatrový.

Součástí standardní výbavy bývá i box na sešity, pro prvňáčky také desky na písmenka nebo číslice, kufřík na výtvarné potřeby, sáček na přezůvky či cvičební úbor a řada dalších pomůcek.

Pokud nechcete vybírat vše zvlášť, případně byste rádi, aby váš malý školák měl jmenované pomůcky ve stejném designu či motivu, pak se v nabídce obchodů porozhlédněte po setech, které většinou vše potřebné obsahují. Tyto sady se prodávají často i podle jednotlivých tříd, a tak najdete přímo i školní sety pro prvňáčky, které vám usnadní práci se sháněním.

01_srpen_Zbozi_Skolni vybava_2

Doby, kdy jsme si do školy na svačinu nosili chleba zabalený v ubrousku a starou lahev od limonády s pitím, jsou nenávratně pryč. Dnes si školáci jídlo nosí v boxu na svačinu do školy a pití ve speciálních lahvích. I u nich platí, že byste při nákupu neměli koukat jen na design, ale především na praktičnost a zdravotní nezávadnost.

Plastová lahev do školy by měla být bez škodlivých ftalátů a bisfenolu A. Měla by se snadno vymývat a vydržet i nějaké to hrubší zacházení. Na trhu najdete také lahve skleněné, ty se však hodí především pro větší školáky a studenty.

Sáhnout můžete i po lahvi z nerezu, u ní však počítejte s vyšší hmotností, takže pro malé školáčky také nemusí být nejvhodnější (nicméně se jen tak nerozbije). Pamatujte také, že z lahve se musí snadno pít, uzávěr by měl být jednoduchý na manipulaci, ale zároveň dostatečně bezpečný, aby pití neskončilo mezi sešity a učebnicemi.

Ostatně to platí i pro svačinové boxy na jídlo pro děti – u nich kromě zdravotní nezávadnosti a snadného užívání hlídejte i šikovné členění, díky kterému oddělíte například pečivo od ovoce apod.