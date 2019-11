Největší chyby, které páry dělají v ložnici

Během prvních fází vztahu bývá složité dívat se na svůj protějšek střízlivým pohledem. Ve chvíli, kdy do vztahu vstoupí sex, růžové brýle zastíní zdravý úsudek a problémy, které by jinak lidé viděli ve zcela jasném světle, jsou rázem zahaleny hustým dýmem uspokojení. Tendence vnímat výrazněji pozitiva než negativa je nezpochybnitelná a přehlížení slabých stránek protějšku je rázem na denním pořádku.

Sexuální aktivita uvolňuje dopamin spojovaný s příjemnými pocity, to není nic nového. Je to ale trochu jako droga. Čím více si jí lidé dopřávají, tím méně dokážou smýšlet o protějšku racionálně. Myslí totiž v zásadě jen na jednu věc. A nemusí jít ani o samotný sex. Stačí myšlenka, dotek, povědomá vůně a dopamin opět nastoupí do vedoucí pozice. Oslepí logiku a racionální přemýšlení a vztah je v daný moment postavený spíše na jakýchsi pudech než objektivním úsudku.

Absence fyzických doteků a intimity může ovlivnit pocit spokojenosti a psychické rozpoložení člověka. „Partneři si rázem začínají uvědomovat vše, co je na daném vztahu špatně, a z toho se pak už často těžko dostává,” uvádí Wardová s tím, že ač nemusí jít o zcela pravidelnou událost, měli by nad tím partneři alespoň často přemýšlet a mluvit o tom.

V zápalu boje (sexu) mohou lidé souhlasit s věcmi, se kterými by s čistou hlavou ani omylem nesouhlasili. To následně vede k pocitům viny, hanby, bolesti a neočekávaným překvapením. A to není to, na čem chcete stavět svůj vztah.