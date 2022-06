Kvůli rakovině přišla Bára o kus lebky. Nyní pomáhá s osvětou o nemoci

„Mít rodinu a děti bylo něco, co jsem si přála už od mala. Bylo mi tehdy třicet let, když se mi podařilo konečně otěhotnět,“ vypráví pro Novinky Barbora. Od narození první dcery Markétky věnovala veškerou svou pozornost jen jí.

„Tehdy byl naší Markétce jeden rok a můj partner mě jednoho krásného rána upozornil na to, že mám na hlavě bouli. Nejprve jsem tomu nevěnovala velkou pozornost, ale přiměl mě k tomu, abych navštívila svou ošetřující lékařku a ověřila si, zda mi přeci jen něco není,“ pokračuje dál ve svém příběhu.

Dermatofibrosarcoma protuberans, to byl verdikt, který zazněl po biopsii. Jedná se o maligní vazivový nádor, který je velmi agresivní a musel co nejdříve z hlavy pryč.

Otázka byla, co vše bude muset být během operace odstraněno - hrozilo totiž, že přijde i o oko.

„V té době jsem byla jediná pacientka v České republice, která měla tento typ nádoru. Byl to pro mě ohromný šok, vůbec jsem si nepřipouštěla, že bych mohla mít rakovinu.“

Pokračuje otázkami, které se jí honily hlavou: „Jak je to možné, vždyť jsem ještě mladá a nežiji nijak neřízeně, tak proč já? Co když zemřu a co moje malá holčička?“