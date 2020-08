Co lze najít ve filtrech čističek vzduchu? Vlasy, kůži, gumu i DNA chlamydie

To, že zvířený vzduch v domácnostech, zejména pak těch městských, nemusí být úplně nejčistší, to asi není žádné mezinárodně střežené tajemství. Jak se ale mohou do filtru zachytit například miniaturní částečky kaučuku? To už je otázka, na kterou mikrobiologové společnosti Dyson hledali odpověď pomocí skenovacích elektronových mikroskopů.