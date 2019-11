Chlebíčky a bagety prodává již třicet let. S podnikáním začala v obýváku

Jestli jsou si Češi v něčem rovni, je to bezesporu v oblibě chlebíčků. Zvláště při oslavách nesmí tato klasika chybět na žádném stole, pochutnávají si na nich dělníci, slečinky i prezidenti.

Paní Jindřiška Šindelářová díky nim dokonce vybudovala úspěšný rodinný podnik. Na jejích chlebíčcích si mohou zvláště Pražané pochutnávat už skoro třicet let, a jak zmínila, nejoblíbenější za ta léta zůstávají šunkové a vajíčkové.

Avšak nejen suroviny, ale i ozdoba dělá vynikající chlebíček. Proto je třeba umět správně natočit šunku. A to není tak jednoduché – i paní Jindřiška přiznala, že s tím měla zpočátku problém: „Abych neničila hromadu šunky, tak jsem si vystřihla z tepláků plátek ‚šunky‘ a točila jsem ho, až jsem se to naučila.“

Příběh paní Jindřišky patří k těm úspěšným z porevoluční doby. Během třiceti let vybudovala z malého pultíku podnik, který má dnes v Praze přes deset prodejen. Libeřské lahůdky si oblíbili nejen Pražané, věhlas získaly i v zahraničí. Minulý rok je do seznamu deseti nejlepších tradičních lahůdkářství zařadil britský deník The Guardian.