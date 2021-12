Čeho se téměř všichni bojíme

Námětů k obavám je celá řada. Někdo se bojí mluvit na veřejnosti, jiný pavouků. Některé obavy pak bývají více niterné, jako obavy, že zemřu sám, z toho, co bude v budoucnu atd. A samozřejmě obavy z všudypřítomného koronaviru.

Všechny uvedené obavy a mnohé další nevyřčené jsou pochopitelné a jistě je v určitém měřítku sdílí řada lidí.

„Nicméně za dobu, kterou jsem strávil zkoumáním nejen svého nitra, ale i niterných obav svých klientů, jsem pochopil, že náš největší strach je mnohem hlubší než cokoli, co bylo zmíněno. Věřím, že náš největší strach je být sami sebou,“ tvrdí na svém blogu poradce a terapeut Troy Madsen.

Proč se bojíme být sami sebou

„Často vidím, jak řada z nás upravuje to, co říkáme, jak vypadáme, jak jednáme a tak dále. Aby to jednoduše vyhovovalo čemukoli, o čem si myslíme, že daná situace vyžaduje. Zkontrolujeme stav v místnosti, ve vztahu či konverzaci, a poté se rozhodneme odhalit pouze část sebe,“ popisuje běžný stav nás všech odborník.

Proč to ale děláme? Proč nejsme schopni odhalit své pravé já, se vším, co k němu patří? Většinou proto, že se bojíme, že některé naše „součásti“ nebudou přijaty. A představa toho, že někdo odmítne naše autentické já je mnohem děsivější než to, že někdo zavrhne jen nějakou naši část.

Nasazujeme tedy masky, přidáváme filtry k tomu, co říkáme a budujeme si obranu, abychom své intimní a zranitelné části co nejvíce chránili.

Co je v tom za problém? Jedním slovem všechno. Když se neustále chováme jako chameleon vůči jakýmkoli vnějším podnětům, které v našem životě existují, vzdalujeme se stále více od toho, co s námi v životě skutečně rezonuje. A čím více se vychýlíme ze vzájemného souladu, tím více neklidu nás bude následovat téměř ve všech aspektech našeho života.

Jak být znovu spokojení se svým já

Po zhodnocení celé situace se nabízí otázka - dá se s tím něco dělat? Madsen nabízí hned několik návrhů, které se dle jeho slov osvědčily nejen v jeho vlastním životě, ale i v životech jeho klientů.

Zjistěte, kdy se necítíte dobře

Uvědomte si oblasti života, ve kterých nemáte pocit, že se můžete plně vyjádřit. „Jedním z nástrojů, který jsem shledal velmi účinným, jsou psychedelická léčiva ve spojení s důvěryhodným kontaktem ve formě přítele, terapeuta nebo jiného odborníka,“ radí Madsen.

Opusťte své ego

Podle Madsena je zásadní si uvědomit, že se ve skutečnosti o detaily toho, co děláme, nebo jak se chováme, až zas tolik lidí detailně nezajímá, jak si často myslíme. „A nemyslím to nijak negativně, jednoduše jsem zjistil, že to tak prostě je,“ dodává.

Budujte své sebevědomí

Zkuste si procvičovat odhalování malých částí svého skutečného já tam, kde se cítíte bezpečně. Poté postupujte malými krůčky, z nichž každý bude časem méně nervózní než ten předchozí.

„Jak to praktikuji já? Vezmu si sluchátka, pustím si oblíbenou písničku a celou cestu do obchodu protančím,“ dává příklad odborník. „A víte, koho to znervózňuje nebo naplňuje obavami? Nikoho, to je na tom parádní.“

Být otevřený a upřímný vyžaduje čas

Uvedené rady zní jako něco, co zabere čas. A mnohdy to tak i je, málokdy jakákoli zásadní změna nastane ze dne na den.

Touha, kterou máme po pocitu přijetí od ostatních, je hluboce zakořeněna v naší DNA. Od raného věku nás učí dělat určité věci, abychom si získali něčí náklonost, a nedělat jiné, abychom si přijetí neznemožnili. Výsledkem tak je, že přijmeme postupnou strategii změny sebe sama, abychom „naplnili“ vše, o čem si myslíme, že nám dá lásku, pozornost, finanční příležitosti a mnoho dalšího.

„Dokud se ale důvěrně nepoznáte a nebudete schopni žít autenticky, vždy budete pociťovat určitý pocit nepohodlí a neklidu. Protože nebudete žít v souladu s tím, jací skutečně jste. Nebojte se proto být sami sebou,“ uzavírá Madsen.