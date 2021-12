Sport v roce 2022: Vrcholem bude zimní olympiáda a MS ve fotbale

Leden 2022 - ME v házené a Australian Open

V lednu do akce vyrážejí házenkáři, které od 13. do 30. ledna čeká evropský šampionát v Maďarsku, pokračovat bude samozřejmě také biatlonová sezona, a to podniky v Oberhofu (6.-9. ledna) a Ruhpoldingu (12. - 16. ledna).

V lednu je na programu také prestižní Turné čtyř můstků (6. ledna) nebo vrchol afrického fotbalu ve formě Afrického poháru národů (od 9. ledna). Konec prvního měsíce v roce pak doprovodí Australian Open – první grandslam sezony bude probíhat od 17. do 30. ledna.

Únor 2022 - Zimní olympijské hry v Pekingu

Olympijské hry jsou vždy vrcholnou akcí v roce, zimní hry v Pekingu budou probíhat od 4. února do 20. února. Jistě zpozorní také fanoušci ragby – slavný Turnaj šesti národů je naplánován od 5. do 19. února.

Víkend 4.–5. února pak bude patřit Zápasu hvězd v NHL, o týden později pak změří síly dva nejlepší celky NFL v tradičním Superbowlu.

Hokejový turnaj na olympijských hrách 2022 bude bez hráčů NHL. Foto: USA Today

Březen 2022 - halové mistrovství světa v atletice a start Formule 1

Třetí měsíc v roce 2022 bude měsícem motorsportu. Na programu je totiž úvodní závod nové sezony jak Moto GP (6. března v Kataru), tak Formule 1 (20. března v Bahrajnu). Uskuteční se také halové mistrovství světa v atletice, které by měl od 18. do 20. března hostit Bělehrad.

Vyvrcholení sezony pak čeká elitní biatlonisty – v březnu jsou naplánovány tři podniky Světového poháru. Ten poslední bude hostit norské Oslo 17. až 20. března.

Světový pohár v biatlonu bude vrcholit v březnu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Duben 2022 - MS v hokeji do 18 let a golfové Masters

Než začne sportovně nabitý květen a červen, v dubnu bude k vidění tradiční golfové Masters v americké Augustě (7. až 10. dubna), mistrovství světa pak čeká hokejový národní tým do 18 let, a to od 21. dubna do 1. května. Do akce ale půjde také seniorské mužstvo, které od 28. dubna absolvuje České hokejové hry.

Květen 2022 - MS v hokeji a finále Ligy mistrů

Květen každoročně patří ke sportovně nejnabitějším měsícům a rok 2022 není výjimkou. Již 5. května začínají Švédské hokejové hry, na které následně navazuje hokejové mistrovství světa, které od 13. května hostí Finsko. Konečně se dočkají také elitní cyklisté – od 7. do 29. května se pojede slavné Giro d’Italia.

Od 16. 5. se bude bojovat na antukových kurtech Rolanda Garrose v Paříži, na programu jsou také finálové zápasy evropských fotbalových soutěží. Finále Ligy mistrů bude 28. 5. hostit Petrohrad, o týden dříve se bude hrát finále Evropské ligy v Seville. Měsíc plný sportu pak 31. května zakončí ostravská Zlatá tretra.

Finále Ligy mistrů 2022 bude hostit ruský Petrohrad. Foto: Adidas

Červen 2022 - fotbalová Liga národů a Wimbledon

Fotbalisty po skončení klubových povinností nečeká žádná dlouhá pauza, hned v červnu je totiž na programu Liga národů, kde českou reprezentaci čekají zápasy se Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem. Slavný závod 24 hodin Le Mans se jede 11. a 12. června, 16. června pak začíná prestižní golfové US Open.

Po skončení French Open (5.6.) rozhodně nezvolní ani elitní tenisté, od 27. června totiž navážou nejslavnějším turnajem na světě, travnatým Wimbledonem.

Červenec 2022 - Tour de France a ME ve fotbale žen

Červenec bude ve znamení nejslavnějšího cyklistického závodu na světě, Tour de France bude probíhat od 1. do 24. 7. Skoro celý měsíc se v Anglii bude hrát mistrovství Evropy ve fotbale žen (6.–31. 7.), bohužel bez české účasti. Od 15. do 24. července je na programu také atletické mistrovství světa v americkém Eugene.

Slovinec Pogačar bude útočit na třetí triumf na TDF v řadě. Foto: Reuters

Srpen 2022 - Vuelta a US Open

Na cyklistickou Tour de France v srpnu naváže další z etapových závodů “velké trojky,” španělská Vuelta je na programu od 12. srpna do 4. září. Na konci měsíce se pak rozehrají další dvě velké akce – světový šampionát ve volejbale se bude hrát od 26. srpna, o dva dny později začne také tenisové US Open.

Září 2022 - ME v basketbalu v Praze

Sportovní kalendář měsíce září nabídne hned dvě velké basketbalové akce. Velkým tahákem bude mistrovství Evropy mužů, které Česká republika spolupořádá. V Praze tak budou od 1. do 18. září k vidění zápasy české reprezentace proti týmům jako Srbsko, Polsko nebo Izrael.

Na programu je od 22. září také mistrovství světa v basketbalu žen, od 23. do 25. září bude probíhat tenisový Laver Cup a 22. září začíná mistrovství světa ve volejbale žen. Měsíc zakončí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů proti Portugalsku (24. 9.) a Švýcarsku (27. 9.).

Česká basketbalová reprezentace bude hrát ME v Praze. Foto: Reuters

Říjen 2022 - mistrovství světa v ragby žen

Přelom září a října doprovodí golfový Ryder Cup (30. 9.–2. 10.), v samotném měsíci říjnu se pak jedou hned čtyři velké ceny Formule 1 a Moto GP, dozvíme se také nového vítěze baseballové MLB – Světová série je naplánovaná od 23. do 31. října.

8. října začíná mistrovství světa v ragby žen, které bude trvat až do 12. listopadu. Světový šampionát bude hostit velmoc světového ragby Nový Zéland. Vrchol sezony čeká v říjnu také tenistky – 30. října začne Turnaj mistryň.

Listopad 2022 - Turnaj mistryň a Turnaj mistrů

V předposledním měsíci v roce vyvrcholí sezona nejen tenistům, které kromě Turnaje mistryň (30. 10.–6. 11.) čeká také Turnaj mistrů (termín bude oznámen) a Davis Cup (termín bude oznámen), ale také jezdcům ve Formuli 1. 20. listopadu je totiž na programu poslední závod sezony, Velká cena Abú Zabí.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková budou na Turnaji mistryň obhajovat titul ze čtyřhry. Foto: Refugio Ruiz, ČTK/AP

Obhajoba světového bronzu čeká české florbalisty od 5. do 13. listopadu na mistrovství světa ve Švýcarsku, 21. listopadu pak začne vyvrcholení sportovního roku 2022, tedy mistrovství světa ve fotbale v Kataru.

Prosinec 2022 - MS ve fotbale v Kataru