Ženy v Súdánu slaví. Za kalhoty už nedostanou 40 ran bičem

Za Bašírovy vlády čekalo ženy za „nemravné” odívání bičování, za nošení kalhot to bylo až čtyřicet ran. Zrušení zákona nařizujícího ženám, co mají či nemají nosit, i rozpuštění Bašírovy strany slavili Súdánci v ulicích. Aiša Musaová, která je jednou ze dvou žen v nové Svrchované radě, řekla BBC, že minulý režim se soustředil na to, co ženy nosily a jak se chovaly včetně oblékání kalhot, ale nestaral se o jejich vzdělání a nezajišťoval jim zdravotní péči.