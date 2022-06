Zelenskyj živě promluvil k Africe. Téměř nikdo neposlouchal

Ukrajina žádala o možnost promluvit k lídrům Africké unie od dubna několikrát, opakovaně však byla odmítnuta, upozornil deník Le Monde. To podle francouzského listu jasně ukazuje, jak se země černého kontinentu k rusko-ukrajinskému konfliktu staví. Trvají na své neutralitě, protože mají za to, že je to pro ně nejvýhodnější.