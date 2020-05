Zboží vyrobené v KLDR se dostalo do Evropy. Poslali umělé řasy, harmoniky i ferosilicium

Mezi vyvezenými výrobky bylo několik set akordeonů, mířících do Itálie , i 27 tun umělých řas a podobného kosmetického zboží, které skončilo ve Francii a v Belgii, ale také 1365 tun ferosilicia, což je slitina křemíku a železa, která se využívá ve výrobě oceli i litiny.

Závažnější je však export 1365 tun ferosilicia do Čínské provincie Che-nan. Z té bylo exportováno 1384 tun této komodity do čtyř dalších zemí. Nejvíc, 890 tun, skončilo v Indii, 212 tun na Ukrajině, 157 tun v Japonsku a 125 tun v Jižní Koreji.

Severní Korea výrazně zvýšila výrobu umělých řas, obočí a vousů nebo paruk, protože jsou jednou z mála komodit, které může vyvážet. Nejsou totiž vedeny jako průmyslové výrobky, ale jako řemeslné výrobky. Objem však vyráží dech. Severní Korea jich vyvezla 27 tun do tří různých čínských provincií, odkud celý objem až na jeden kilogram putoval do Francie, kde skončilo 19 tun, a do Belgie.