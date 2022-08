Zařaďte hrochy na seznam nejohroženějších zvířat, vyzývají africké státy

Před dalším zasedáním konference CITES, která se uskuteční letos v listopadu v Panamě, navrhlo deset západoafrických zemí včetně Toga, Gabonu a Mali, aby hroši získali nejvyšší ochranu v rámci CITES a byli zařazeni do Přílohy I Úmluvy. Nyní jsou hroši zařazeni do Přílohy II, což znamená, že jim nutně nehrozí vyhynutí, ale mohlo by se tak stát, pokud nebude regulován obchod s nimi.