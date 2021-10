Zakladatel Amazonu chce postavit vlastní vesmírnou stanici

„V uplynulých 60 letech NASA a další vesmírné agentury vyvinuly způsob, jak létat do kosmu a pobývat v něm. Vydláždily cestu, po níž v tomto desetiletí mohou kráčet soukromníci. Poskytneme veškeré služby spojené s cestami do vesmíru, navíc je zlevníme a usnadníme,“ cituje server Space.com viceprezidenta společnosti Blue Origin pro vývoj pokročilých programů Brenta Sherwooda.

Bezos do projektu, který má být na nižší oběžné dráze kolem Země realizován do roku 2030, nejde sám. Síly hodlá spojit mimo jiné s firmami Sierra Space, Boeing, Redwire Space nebo Genesis Engineering Solutions.

Blue Origin by měla vyvinout a vyrobit obytné prostory stanice včetně páteřních modulů a znovupoužitelné nosné rakety New Glenn. Sierra Space má dostat na starost moduly LIFE (Large Integrated Flexible Environment), jež mají sloužit jako primární obytné bloky, a kosmickou loď Dream Chaser. Ta je v podstatě malým, opakovaně použitelným raketoplánem schopným vynášet náklad a v budoucnu i lidskou posádku. Přistávat má na jakékoliv patřičně dlouhé ranveji kdekoliv na světě.

Firma Boeing má být zase odpovědná za operace Orbital Reefu a jeho údržbu. Vezme si navíc na starost výrobu vědeckých modulů a kapslí Starliner, které budou stejně jako miniraketoplán Dream Chaser schopny dopravovat posádku do vesmíru a na vesmírnou stanici.

Životnost Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se kvapem chýlí ke konci. V současné době se předpokládá, že by měla dosloužit mezi roky 2028 a 2030. Projekt Orbital Reef by ji tak mohl nahradit a předčit. Počítá se totiž, že by namísto současných šesti astronautů mohl pojmout až deset lidí.