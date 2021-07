Zadrželi tanker, který tajně vozil ropu do KLDR

„Kwek a jeho spolupachatelé byli zapojeni do rozsáhlého spiknutí jehož cílem bylo obcházet americké sankce a sankce uvalené Spojenými národy na Severní Koreu, které se vztahují na dodávky paliva,“ cituje Voice of America z prohlášení ministerstva spravedlnosti USA.

Zabavený tanker od srpna do prosince roku 2019 v rozporu s předpisy nepředával záznamy o svém pohybu a podle Američanů v té době převážel ropu Severokorejcům. Prokazují to údajně satelitní snímky s tím, že Courageous na jinou loď patřící KLDR přečerpal ropu za 1,5 milionu dolarů. To odpovídá více než 32,2 milionu korun.