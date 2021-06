Wuchanská laboratoř? Měla by dostat nobelovku, tvrdí Čína

„Sekvenci genomu viru pro covid-19 poprvé odhalili čínští vědci. To ale neznamená, že Wu-chan je zdrojem koronaviru, ani z toho nelze odvodit, že čínští vědci koronavirus vytvořili. Pokud by ti, kteří poprvé zveřejní vysoce kvalitní virový genom, měli být viněni z vytvoření viru, pak by profesor Luc Montagnier, objevitel HIV, musel být považován spíše za původce AIDS než za člověka hodného ocenění Nobelovou cenou (kterou dostal – pozn. red.). Tým ve Wu-chanu by měl analogicky obdržet Nobelovu cenu za výzkum covidu-19, místo aby byl kritizován,“ prohlásil mluvčí Čao Li-ťien.