WHO: Je čas bojovat. Koronavirus je nejhorší nepřítel lidstva, jakého si lze představit

„Virus může – abych byl upřímný – způsobit větší politický, ekonomický a společenský rozvrat než jakýkoliv teroristický útok. Je to ten nejhorší nepřítel, jakého si vůbec dovedete představit,“ varoval její šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus podle stanice Sky News.

Světová zdravotnická organizace v úterý dala viru, který se od prosince loňského roku šíří do světa z čínského města Wu-chan, jméno Covid-19 (Co od slova corona, Vi jako virus, D od anglického výrazu disease pro onemocnění a 19 podle roku, kdy se objevil). Vakcínu slibují mít experti k dispozici do 18 měsíců. To je ale velmi dlouhá doba vzhledem k rychlosti, jakou se nákaza vyvolávající smrtelný zápal plic šíří.

Virem už se nakazilo na 45 tisíc lidí a více než 1100 infekci, proti které se stále nedaří najít s jistotou účinný lék, podlehlo. Několik čínských expertů sice vyjádřilo naději, že epidemie by měla brzy kulminovat a v dubnu začít ustupovat, WHO je ale k jejich tvrzení skeptická a předpokládá, že to nejhorší svět teprve čeká.

Nákaza z Wu-chanu

Epidemie nového koronaviru, patřícího do stejného kmene jako původce onemocnění SARS, propukla v prosinci minulého roku v čínském městě Wu-chan. Od té doby se rozšířila do celé země a pronikla i do dalších částí světa včetně evropských zemí.

Obavy ze současného šíření koronaviru zvyšuje dlouhá inkubační doba, která dosahuje až 14 dní. Během ní sice infikovaní necítí žádné potíže, ale mohou nakazit další lidi.