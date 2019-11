Vysoká hra čínské rozvědky: svého špiona chtěla nechat zvolit australským poslancem

Čínští agenti podle televizní reportáže nabídli milion australských dolarů (skoro 16 milionů korun) členovi Liberální strany, 32letému prodejci aut Bou Nicku Zhaovi za to, že bude kandidovat do federálního parlamentu. Zhao se okamžitě obrátil na kontrarozvědku ASIO, krátce poté však byl nalezen mrtvý v hotelu v Melbourne. Červnové úmrtí se zatím nepodařilo objasnit.

Protože nejde o první případ čínského vměšování do australské politiky, poslanec Barnaby Joyce řekl stanici Seven Network: „Jak znám Číňany, jedním nebo druhým způsobem se pokoušejí ovlivňoval náš parlament, ať už po internetu nebo přímo přes politiky.”

Další poslanec Andrew Hastings řekl Nine Network, že byl o smrti Zhaa informován jako předseda parlamentního výboru pro tajné služby a bezpečnost: „To, co se stalo beztrestně v Melbourne, je neskutečné, jako ze špionážního románu. To nejsou peníze v tašce dané za protislužby, to je státem sponzorovaný pokus infiltrovat se do našeho parlamentu s pomocí australského občana, který měl v zásadě fungovat jako agent cizího vlivu v našem demokratickém systému,” řekl.