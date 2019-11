Vrtulník se zřítil do moře i se zachráněným rybářem

Vrtulník záchranářů pomohl rybáři, který se poranil při lovu krabů. Po následném vzletu se ale stroj zřítil do moře. „Předpokládáme, že vrtulník spadl do moře do dvou minut po startu ze souostroví Tokdo,“ uvedl na tiskové konferenci podle listu Korea Times záchranář Song Ho-Son. Povětrnostní podmínky byly příznivé. Podle policie stroj letěl „nestabilně a velmi nízko“.