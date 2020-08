Vrah z Christchurche stráví zbytek života ve vězení

Tarrant začal krveprolití plánovat poté, co se v roce 2017 přestěhoval z Austrálie na Nový Zéland. Nakupoval palné zbraně, tisíce nábojů a protistřepinové vesty. Prozkoumal řadu mešit v zemi, studoval jejich plány a dva měsíce před útokem vyrazil z Dunedinu, kde žil, do Christchurche. Tam nad mešitu Al-Noor vyslal dron, aby zjistil rozložení vchodů a východů. Zjistil si také doby konání modliteb a dny, které jsou pro muslimy důležité, takže chodí do mešit ve větším počtu.

Chtěl co nejvíc obětí