Ve Wu-chanu chybí zdravotnický materiál, nemocnice příliv pacientů nezvládají

„Žádáme o pomoc, nedostává se nám zdravotnický materiál,“ uvedla na čínské sociální síti Weibo dětská nemocnice ve Wu-chanu a požádala o chirurgické roušky, jednorázové oděvy, ochranné brýle a rukavice. Stejné pomůcky chybějí i Ústřední nemocnici ve Wu-chanu a tamní univerzitní nemocnici, napsal list The New York Times.

Obyvatelé si dál stěžují, že v nemocnicích jsou fronty a někteří se nedočkali pomoci, i když mají už dlouho potíže. Dcera Siaoa Š´-pchinga uvedla, že její otec měl teplotu a dýchací potíže už 15 dní. Když dorazil do nemocnice, řekli mu, že není dost testovacích souprav na detekci nové nemoci, a poslali ho domů s tím, že má virózu. Z dalších nemocnic ho zase poslali pryč, že všechny postele jsou obsazené.

Cchaj-pchej řekl, že jeho žena kašle a před třemi dny jí stoupla teplota. V žádné nemocnici je nepřijali a on má potíže sehnat nejen roušky, ale i léky proti nachlazení. Testována na nový koronavirus taky nebyla, řekl Cchaj-pchej: „Někdy jenom pláču. Nemohu ji ujistit, že nemá ten virus. Je to hrozné. Jestli ho má, máme doma dítě a staré příbuzné. Co když všichni onemocníme?“