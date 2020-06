V nejhorším můžete k nám, nabídl Johnson polovině obyvatel Hongkongu

V textu s názvem We will meet our obligations, not walk away (Neotočíme se zády ke svým závazkům a splníme je) Johnson zopakoval dřívější sdělení britského ministra zahraničí Dominika Raaba o tom, že pokud Čína obávanou právní normu prosadí, budou moci hongkongští občané, kteří mají britský pas pro osoby v zámoří, přicestovat do Británie na období 12 měsíců bez nutnosti víza místo dosavadních šesti měsíců a po uplynutí tohoto období budou moci požádat o prodloužení.