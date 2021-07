V Japonsku odsoudili dva Američany, kteří pomohli šéfovi Nissanu k útěku v bedně na nástroje

Sedmašedesátiletý Ghosn, který má brazilské, francouzské a libanonské občanství, čelí v Japonsku obvinění z finančních deliktů, mimo jiné z toho, že nepřiznal všechny příjmy a zneužil firemní peníze. Ghosn obvinění odmítá a tvrdí, že jde o komplot s cílem odstranit ho z vedení automobilky Nissan, která po jeho razatních škrtech začala opět prosperovat. Ghosn byl architektem francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan, do níž se v roce 2016 zapojila i automobilka Mitsubishi.

Ghosn utekl z Japonska, když ho propustili na kauci a pobýval v domácím vězení. Podařilo se mu uprchnout koncem roku 2019 do Libanonu, odkud pochází jeho rodina. Napřed odjel rychlovlakem z Tomia do Ósaky, kde čekal na letišti soukromý tryskáč. Dopravili ho tam z hotelu dva muži ve velké bedně na zvukovou aparaturu, kteří se vydávali za hudebníky.

„Když jste v bedně, nepřemýšlíte o minulosti, ani nepřemýšlíte do budoucnosti, myslíte jen na daný okamžik. Nebojíte se, nemáte žádné emoce kromě obrovského napětí, že to je vaše šance, kterou nelze nevyužít. Když ji nevyužijete, zaplatíte za to svým životem. Stanete se rukojmím v Japonsku,” řekl Ghosn stanici BBC.