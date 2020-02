V Číně zoufale chybějí roušky a ochranné obleky. Země žádá o pomoc

Několik zemí, včetně Francie, Velké Británie, Japonska a Jižní Koreje, uvedené potřeby do Číny poslalo. Česko pošle Číně jako humanitární pomoc 10 milionů korun ve formě finanční pomoci Světové zdravotnické organizaci. Výši částky schválil kabinet.

Televize Al-Jazeera v této souvislosti popsala postup tamního Červeného kříže, který podle ní zcela selhal v distribuci roušek a ochranného materiálu do nemocnic ve Wu-chanu, epicentru nákazy.

„Celá země byla mobilizována, aby se zdravotnické pomůcky dostaly na potřebná místa, proč je ale lékaři stále nemají?“, ptá na svém serveru televize. Do nemocnic se dostal jen zlomek darů, tvrdí Al Jazeera. Zdravotníci, jimž bez účinné ochrany hrozí vysoké riziko nákazy, žádají o zdravotnický materiál týdny.

Televize s odvoláním na informace lékařů a nemocnice uvedla, že se ochranné pomůcky dostaly do zdravotnických zařízení, které je nepotřebovaly, protože o nakažené pacienty nepečují.

„Ti, co to distribuují, nechápou, co ochranné pomůcky znamenají pro lékaře a sestry, kteří jsou v první linii a starají se o nakažené,“ ptal se rozčileně v televizi Jukun Liu, podnikatel z Čchung-čchingu, který daroval 2000 chirurgických masek a 200 lékařských brýlí nemocnici ve Wu-chanu.