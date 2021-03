V Barmě záměrně vraždí mladé demonstranty, tvrdí Amnesty International

Dvaadvacetiletý Zin Ko Ko Zaw a devatenáctiletý Ma Kjal Sin byli střeleni do hlavy, šestnáctiletý Naj Mjo Aun do plic. Fotografie, kde jsou vidět průstřely, stejně jako rozhovory s pozůstalými posilují podezření, že junta vraždí své odpůrce.

„Vše ukazuje na to, že vojáci přijali taktiku potlačit protesty střelbou. Panuje rostoucí shoda, že to bylo schváleno vládou,“ uvedla ve čtvrtek Emerlynne Gilová, zástupkyně oblastní ředitelky Amnesty International. „Zdá se, že každým dnem jsou bezpečnostní síly více drzejší při používání smrtících zbraní,“ doplnila.

Středa byla podle CNN nejkrvavějším dnem protestů, kdy bezpečnostní síly po celé zemi zahájily střelbu do davů lidí a zabily nejméně 38 osob. Záběry pořízené přihlížejícími i místními zpravodaji ukazují těla ležící na zemi v tratolištích krve, zatímco demonstranti běželi do úkrytu. Další záběry ukazují, jak policie bije zadržené demonstranty, a na jednom je vidět, jak mlátí obušky a pažbami dobrovolné zdravotnické pracovníky.

Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva Thomas Andrews vyzval před pátečním jednáním Radu bezpečnosti OSN, aby uvalila na Barmu globální zbrojní embargo a na juntu cílené ekonomické sankce. Řekl také, že by se členové RB OSN měli podívat na videa zveřejněná na internetu, na nichž jsou vidět surové zákroky policistů, včetně střelby do lidí z bezprostřední blízkosti a bití demonstrantů.

Navzdory tlaku demonstranti vyšli v pátek opět do ulic a požadují návrat zvolené vlády v čele s nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij. V Mandalaji se do pokojného průvodu zapojily tisíce lidí. Policie později ve snaze rozehnat dav použila ostré náboje a 26letého muže zasáhla smrtelnou ranou do krku.