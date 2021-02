V Barmě se nedaří armádě dostat moc pod svou kontrolu

Ani tvrdé zásahy policie neodradily Barmánce, aby protestovali proti vojenskému převratu. V Rangúnu vyšlo do ulic na sto tisíc lidí, což je dosud největší počet, uvedl s odvoláním na svědky list The Guardian. Policie na rozehnání demonstrantů použila výstražnou střelbu do vzduchu, gumové projektily, vodní děla a slzný plyn. Podle OSN si zásah vyžádal mnoho zraněných.