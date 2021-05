V Austrálii vyvíjejí dva léky, které mohou blokovat nákazu a šíření covidu-19

O objevu informoval v pondělí časopis Natural Cell Discovery. Pokud by byly klinické testy úspěšné, mohly by být tyto léky k mání do 18 měsíců.

Profesorka Sudha Rao z institutu, který spolupracuje i s evropskými vědci, řekla stanici ABC, že tyto dva peptidy by mohly sloužit jako lék časné prevence: „První lék působí tak, že brání viru ve vniknutí (do buněk) a slouží jako visací zámek na lidských buňkách. Druhý lék brání tomu, aby se virus, který pronikne do buňky, v ní replikoval.“

Vědci využili znalostí, jak se virus dostává do buňky přes jejich receptory ACE2. To je podle nich klíčové pro další vývoj léků na koronavirus.

„Jakmile vnikne (do buňky), může (virus) využívat buněčné mechanismy k replikaci, a s touto znalostí funguje jedna látka jako plášť okolo lidské buňky a brání viru ve vniknutí přes receptor ACE2, zatímco druhá látka brání viru, který vnikne do buňky, aby se replikoval,“ dodala Rao.

První testy byly „velmi slibné“, takže by klinické zkoušky na lidech mohly začít během několika měsíců.