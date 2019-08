USA už nevládnou Indickému a Tichému oceánu, soupeří tam s Čínou

Čína sice nemá systém spojenců, ale dohání americký technologický náskok a pečlivě studuje schopnosti USA, aby pro nim našla vhodnou strategii, což se týká třeba typického amerického bojového uskupení s letadlovými loděmi, proti nimž vyvíjí účinné protilodní rakety. Už na začátku dekády americký ministr obrany Robert Gates upozornil, že pokud by se zlepšily parametry čínských protilodních střel s plochou dráhou letu, musely by být letadlové lodě drženy daleko od pobřeží Číny. Peking se zaměřuje na vývoj systémů, které maximálně ztíží Američanům možnosti operovat daleko od svých břehů. [ celá zpráva ]

„Čínský systém protiopatření pokopal americkou schopnost prosadit sílu v indo-pacifické oblasti a zvýšil nebezpečí, že by Čína mohla použít omezených sil k dosažení vítězství v oblasti předtím, než budou Spojené státy zareagovat a nastolit tam fait accompli, což je výzva po americké bezpečnostní záruky (spojencům),“ upozorňuje zpráva. Čína by se tak mohla zmocnit sporných území rychleji, než by USA přišly na pomoc a mohla by nastat situace podobná jako v případě ruské anexe Krymu. To je zvlášť nebezpečné pro země, s nimiž má Čína územní spory, jako jsou Vietnam nebo Filipíny.