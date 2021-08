Udušeni, ušlapáni v tlačenici. Sedm mrtvých na letišti v Kábulu

Nejezděte na kábulské letiště, je to nebezpečné, vyzývají ambasády a nasazují vrtulníky

Nejezděte na kábulské letiště, je to nebezpečné, vyzývají ambasády a nasazují vrtulníky Svět

Tálibán se před týdnem zmocnil Afghánistánu. Od té doby se tisíce lidí pokouší opustit zemi. Situace na kábulském letišti se v poslední době dostala do nebezpečného bodu. V sobotu tisíce Afghánců s výstupními papíry čekali na lety v úmorném vedru. Američtí vojáci zároveň zabránili vstupu tisíců lidí bez dokladů do areálu letiště.

Zástupce EU pro zahraniční věci Josep Borrell považuje za nemožné, aby se podařila dokončit evakuace lidí z Afghánistánu do konce srpna, kdy by se měli stáhnout američtí vojáci, kteří nyní zajišťují bezpečnost vojenské části kábulského letiště. „Matematicky to je nemožné,“ řekl Borrel v sobotu tiskové agentuře AFP. Je přesvědčen, že za dramatickou situaci na kábulském letišti jsou částečně zodpovědná přísná opatření americké armády.