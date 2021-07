Tuniský parlament po odvolání premiéra obklíčila vojenská vozidla

Kromě metropole vyšly i v dalších městech do ulic davy lidí, aby prezidentův krok oslavily. Přesnou míru lidové podpory Saídova kroku nicméně nebylo z těchto scén připomínajících takzvané arabské jaro z roku 2011 možné odhadnout, podotýká Reuters.

Dříve během neděle stovky lidí protestovaly na mnoha místech země proti vládě a její neschopnosti řešit epidemickou situaci. V hlavním městě policie použila pepřový sprej poté, co demonstranti házeli kamení. Volali po odstoupení premiéra Hišíma Mašíšího a rozpuštění parlamentu. Stovky lidí přišly protestovat i do měst v provinciích Gafsa, Sídí Bú Zíz, Munastír a Nabeul. V Súse se pokoušeli dostat do sídla největší parlamentní strany An-Nahda, v Túziru sídlo strany zapálili.