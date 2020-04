Trump: Vím, co je s Kimem, ale neřeknu

Trump na otázku reportérů, zda má o vůdci Severní Koreje informace řekl, že ano, nemůže ale nic říci. „Nemohu to říct přesně. Doufám, že je v pořádku. Uvidíme, a pravděpodobně o tom uslyšíte v nepříliš vzdálené budoucnosti," dodal.

Vůdce Severní Koreje se už několik dní neobjevil na veřejnosti, a to ani poté, co se objevily informace, že je po operaci ve velmi vážném stavu. O Kimově zdraví se začalo spekulovat poté, co se 15. dubna neobjevil na oslavách výročí narození jeho dědečka Kim Ir-sena a ani na dalších akcích.