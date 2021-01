Tři indičtí sourozenci přežívali 10 let zamčení v jednom pokoji

To, jak daleko může zajít stesk po úmrtí v rodině, dokumentují tři indičtí sourozenci, kteří se po smrti matky na deset let zamkli do pokoje, kde přežívali zcela odříznuti od okolního světa. Desetiletí dobrovolné izolace přerušila až nezisková organizace, která se v prosinci uplynulého roku do případu vložila a o sourozence se začala zajímat. Na případ minulý týden upozornil britský deník The Telegraph.