Thajský král si pořídil létající palác za půl miliardy dolarů

Thajský král Maha Vajiralongkorn (69), zvaný Ráma X. si pořídil novou hračku, a to Boeing 777-300ER. Poslední úpravy se dokončují v hlavní továrně firmy Boeing v Everettu v americkém státě Washington. Během několika týdnů by měl být stroj připraven pro let do Bavorska, píše server deníku Bild.