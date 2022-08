Tchaj-wan obsadíme jen v krajním případě, vzkazuje Čína

„Budeme pracovat s tou největší upřímností a vynaložíme to největší úsilí, abychom dosáhli znovusjednocení mírovými prostředky,” stojí v dokumentu. Možnost použití síly Peking nevyloučil. Tvrdí ale, že se k ní uchýlí pouze „v reakci na provokace separatistických živlů či externích sil, pokud překročí naši červenou linii“.

V pořadí už třetí Bílá kniha spatřila světlo světa týden poté, co předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová navštívila Tchaj-wan. Čína na to reagovala bezprecedentními manévry, při nichž její balistické rakety dopadly i do japonské výlučné ekonomické zóny. Podle zdrojů japonské agentury Kjódó se tak stalo na přímý rozkaz čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který tím chtěl Tokio odradit od vměšování.