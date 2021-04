Tchaj-wan chce spolupracovat s USA na odstrašení hrozby ze strany Číny

Čína demokratický Tchaj-wan považuje za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. To se zatím nestalo. Peking dlouhodobě napomíná ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova. Tlačí na to, aby země přestaly uznávat Tchaj-wan jako zástupce Číny.

Čína do šesti let vtrhne na Tchaj-wan, varoval americký admirál Svět

Americký velitel v indopacifické oblasti Philip Davidson varoval, že by Čína mohla do šesti let zaútočit na Tchaj-wan, jiní experti to ale považují za nepravděpodobné a současné napětí připisují soupeření USA a Číny.