Supermarkety na Novém Zélandu po teroristickém útoku přestávají prodávat nože

Policie útočníka, srílanského občana, zastřelila. Podle Ardernové byl inspirován takzvaným Islámským státem (IS) a byl pod neustálým policejním dohledem. Policie tak muže sledovala i v době, kdy šel do supermarketu na předměstí Aucklandu New Lynn. Původně se policie domnívala, že si šel jen nakoupit, ale on sáhl po vystaveném noži a začal bodat lidi. Policie uvedla, že ho do minuty zastřelila.