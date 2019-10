Socha jako symbol svobody. Hongkong prožil další zatýkání

Spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny. Stažení návrhu protivládní hnutí nezastavilo, neboť to mezitím přerostlo v projev obecnější nespokojenosti s vládní politikou a vztahy mezi Pekingem a Hongkongem.