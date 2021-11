Slzy radosti. Američané se díky rozvolnění po 20 měsících setkali s rodinami

„Ten poprask kolem JFK je očividný, vidíte tady hodně dojemných příběhů lidí, kteří se se svými rodinami vidí poprvé po téměř dvou letech,” nechal se slyšet výkonný ředitel British Airways Sean Doyle. Jen v pondělí tyto britské aerolinky vypravily lety do 17 měst USA. Do prosince toto číslo za den navýší na 23.

Menší počet cestujících z Mexika do USA může mít spojitost s celkově nízkou proočkovaností Mexičanů. Podle serveru Our World in Data je Mexiko pouze na 40 procentech. Spojené státy přitom do své země vpouštějí z Mexika a Kanady jen naočkované, v případě zbytku světa je kromě očkování podmínkou ještě negativní test.