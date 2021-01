Severní Korea zavádí přísné tresty za jihokorejské manýry

Podle nových pravidel hrozí až 15 let ve vězeňském táboře těm, kdo budou přistiženi, že sledují či čtou jihokorejské sdělovací prostředky, stejně jako za pořizování či distribuci pornografie, používání neregistrované televize, rádia, počítače, zahraničního mobilního telefonu či jiného elektronického zařízení. Rodičům, jejichž děti poruší zákaz, hrozí pokuty.

Podle Daily NK hrozí doživotí každému, kdo by byl přistižen, že do KLDR dováží zakázaný materiál z Jižní Koreje, zatímco každému, kdo by byl přistižen při dovozu značného množství zakázaného obsahu ze Spojených států či Japonska, hrozí trest smrti.