Severní Korea ukazuje svaly. Kim osobně dohlížel na test hypersonické střely

Kim, který se raketového testu účastnil poprvé od 20. března loňského roku, vyzval při inspekci k posílení „strategických armádních svalů co do kvality i kvantity“, uvedla jihokorejská agentura Jonhap.

„Kim zřejmě byl přítomen i dalším testům, ale to, že se o tom píše na titulní straně (stranického listu) Rodong Sinmun, je důležité,“ uvedl pro agenturu Reuters Chad O’Carroll, který vede Korea Risk Group, jež monitoruje dění v Severní Koreji.

„Znamená to, že se Kim neobává toho, být spojován s testy nové technologie. A nestará se o to, že to USA vidí,“ doplnil.