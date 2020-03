Severní Korea odpálila dvě rakety

Střely byly vypálené od severokorejského přístavního města Wonsan a dopadly do Východního moře. Štáb zatím neposkytl podrobnosti, jak daleko rakety doletěly a do jaké výšky se dostaly. Nebylo tedy možné odhadnout typ střel. „Naše armáda monitoruje situaci a případ dalších odpalu,” uvedl štáb.

Pak provedla neupřesněné testy na kosmodromu Sohe. V novoročním poselství Severní Korea varovala, že by mohla ukázat „novou strategickou zbraň“, aniž by upřesnila, o co má jít.